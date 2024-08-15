Соляные бури на Аральском море поборют Казахстан и Узбекистан

Вести совместную борьбу с пылевыми и соляными бурями будут Казахстан и Узбекистан – соответствующее соглашение утвердили депутаты Сената РК. Оно посвящено в целом сотрудничеству в сфере экологии.

Экологическую ситуацию в районе Аральского моря будут улучшать совместными усилиями Казахстан и Узбекистан. Посвященное этому и другим аспектам экологического сотрудничества соглашение ратифицировали депутаты верхней палаты парламента Казахстана – Сената.

Документ был подписан почти два года назад, в декабре 2022 года. Соглашение заключили правительства обеих стран. Церемония состоялась в ходе визита президента Касым-Жомарта Токаева в Ташкент.

По словам депутата Ольги Булавкиной, документ предполагает подготовку совместных мер для исправления экологической ситуации на Аральском море. В том числе планируется наладить борьбу с таким разрушительным явлением, как песчаные и соляные бури. Стороны также намерены заниматься адаптацией к изменению климата.

Еще одно направление взаимодействия – сотрудничество при охране мигрирующих животных. Астана и Ташкент также собираются координировать контроль за транспортировкой опасных отходов и их ликвидацией.

По всем этим вопросам планируется проводить конференции и круглые столы. В планах также открытие совместных образовательных программ для подготовки новых кадров.

Для воплощения в жизнь мер, предусмотренных соглашением, будет создана двусторонняя комиссия.

Где находится Аральское море?

Аральское море на карте расположено к востоку от Каспия, на границе Казахстана и Узбекистана.

Почему погибло Аральское море?

Аральское море, а точнее озеро, питалось за счет вод рек Сырдарья и Амударья. В советское время их активно отводили для ирригации сельскохозяйственных земель, так что летом обе реки пересыхали, не доходя до Арала, одновременно вода исчезала из озера за счет испарения. Сейчас ситуацию в Аральском регионе нельзя охарактеризовать иначе чем экологическая катастрофа.