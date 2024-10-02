Как Россия и Иран собираются вместе развивать искусственный интеллект

МГУ им. Ломоносова и Иранский университет науки и техники договорилась о совместной разработке алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ) для робототехники. Расскажем, как российско-иранское сотрудничество в сфере развития ИИ повлияет на развитие двух стран.

Иран хочет войти в топ-10 стран в сфере ИИ

Заместитель руководителя по развитию технологий Национальной организации искусственного интеллекта Ирана Араш Аббаси заявил о разработке программы из 25 шагов для вхождения Ирана в десятку стран-мировых лидеров в области ИИ. Реализация этой программы планируется в течение 10 лет с акцентом на создание вычислительной инфраструктуры, референтных лабораторий и развитие базовых моделей.

Программа разрабатывается в сотрудничестве с учеными, преподавателями университетов, экспертами и предпринимателями. Аббаси подчеркнул, что ее реализация требует инвестиций в размере 15 млрд дол., которые правительство не может обеспечить единолично, и для этого необходимо участие частного сектора. Работа в этом направлении, по словам иранского чиновника ведется, а публикация документа анонсирована на ближайшее время.

В каких сферах Россия и Иран собираются использовать ИИ?

Промышленная автоматизация и безопасность. Разработка и внедрение новых алгоритмов управления для роботов, способных действовать в сложных и потенциально опасных условиях, таких как шахты и электростанции может сыграть роль не только в мониторинге, но и в профилактическом обслуживании, предотвращении аварий и минимизации человеческого фактора.

Разработка и внедрение новых алгоритмов управления для роботов, способных действовать в сложных и потенциально опасных условиях, таких как шахты и электростанции может сыграть роль не только в мониторинге, но и в профилактическом обслуживании, предотвращении аварий и минимизации человеческого фактора. Сфера услуг . Интеллектуальные системы управления, разрабатываемые российскими и иранскими учеными, позволят создавать более эффективных, экономичных и дружелюбных роботов супервайзеров и роботов-официантов.

. Интеллектуальные системы управления, разрабатываемые российскими и иранскими учеными, позволят создавать более эффективных, экономичных и дружелюбных роботов супервайзеров и роботов-официантов. Строительство и городская инфраструктура . Автономные роботы могут взять на себя роли инспекторов и помощников на строительных площадках, что актуально в условиях нехватки квалифицированной рабочей силы. Современные алгоритмы управления позволят роботам оперативно выявлять проблемные места в инфраструктуре и проводить мониторинг зданий и сооружений, предотвращая возможные аварии.

. Автономные роботы могут взять на себя роли инспекторов и помощников на строительных площадках, что актуально в условиях нехватки квалифицированной рабочей силы. Современные алгоритмы управления позволят роботам оперативно выявлять проблемные места в инфраструктуре и проводить мониторинг зданий и сооружений, предотвращая возможные аварии. Экология. Использование роботов для экологического мониторинга в условиях климатических изменений. Роботизированные помогут в сборе данных, выявлении загрязнений и контроле состояния окружающей среды.

Зачем России и Ирану сотрудничать в сфере ИИ?

Объединение усилий России и Ирана в области ИИ позволит добиться результатов, которых не достичь поодиночке. Для России это возможность утвердить свои позиции в глобальной системе научных исследований, для Ирана — путевка в мир высоких технологий, стимулирование внутреннего научного потенциала и повышение уровня международного признания.

Совместная работа открывает новые возможности для расширения межкультурного обмена и укрепления связей между научными сообществами двух стран, что может стать инструментом дипломатии мягкой силы.

В условиях санкций, которые осложняют доступ к международным научным проектам и ресурсам, кооперация Москвы и Тегерана должна стать шагом на пути к укреплению независимых и самодостаточных научных сообществ.

Проблемы реализации проекта

Различия в академической культуре, возможные политические барьеры и разница в уровне технологического развития могут стать серьезными вызовами. Но совместные усилия по созданию новых интеллектуальных систем и технологий для роботизированных платформ открывают возможности для укрепления позиций на мировой арене и достижения практических результатов.