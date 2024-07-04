Вестник Кавказа

Азербайджан займется развитием искусственного интеллекта

Азербайджан займется развитием искусственного интеллекта
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава азербайджанского государства утвердил Стратегию искусственного интеллекта на ближайшие годы. Ее цель – ускорить развитие ИИ в стране.

В Азербайджане утвердили Стратегию искусственного интеллекта на 2025-2028 годы. Об этом гласит распоряжение, подписанное президентом страны Ильхамом Алиевым.

Цель стратегии – ускорить развитие искусственно интеллекта в республике. В частности, документ нацелен на поощрение исследовательской работы в данной сфере, совершенствование информационных технологий в области ИИ и механизмом управления ими, обеспечение доступности его инфраструктуры и усиление потенциала квалифицированных кадров.

Заниматься координацией мер, предусмотренных в документе, и следить за их исполнением поручено Кабмину Азербайджана.

В свою очередь, Госслужба спецсвязи и информационной безопасности АР будет анализировать риски информбезопасности в сферах применения ИИ в госструктурах.

Мониторинг и оценка реализации мер, предусмотренных в стратегии, возложены на Центр анализа экономических реформ и коммуникации.

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