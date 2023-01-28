Вестник Кавказа

Часть казахстанских чиновников заменит ИИ

Часть казахстанских чиновников заменит ИИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Казахстана рассматривают сокращение корпуса чиновников за счет внедрения искусственного интеллекта – как полагают в правительстве, это позволит повысить эффективность госаппарата и избавить людей от рутинной работы.

Чиновников в Казахстане вскоре может стать меньше – часть аппарата госслужащих могут сократить за счет внедрения в их работу искусственного интеллекта (ИИ), заявил министр цифрового развития страны Жаслан Мадиев.

"Технологии ИИ в первую очередь смогут освободить сотрудников от повторяющихся задач и высвободить ресурсы, чтобы сотрудники могли заниматься интеллектуальной, творческой, стратегической работой. То есть там, где необходим человеческий разум"

- Жаслан Мадиев

Это позволит не только повысить эффективность госаппарата, но и высвободить часть сотрудников, звонки за которых будет принимать обученный искусственный интеллект: он будет давать ответы, нужные справки, отправлять сообщения, – отметил министр, передает "АиФ Казахстан".

С ним согласился и вице-министр финансов Казахстана Асет Турысов, отметив, что многие вещи, которые сейчас обрабатываются вручную, с помощью ИИ будут выполняться намного быстрее и эффективнее.

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