Медиков Казахстана будут оценивать по рейтингу

Власти Казахстана приняли решение ввести классификацию медучреждений страны по трем уровням риска с разделением на красную, желтую и зеленую зоны, рассказала сегодня замглавы ФСМС Индира Саркенова.
"Если клиника не имеет нарушений и отклонений при оказании медицинской помощи, она автоматически будет попадать в зеленую зону. Это значит, что нет необходимости проводить мониторинг с посещением производственной базы или детально изучать ее деятельность. Это будет стимулировать поставщиков услуг к соблюдению необходимых норм и правил"
- Индира Саркенова
Медиков красной и желтой зон будут проверять на предмет качества оказываемой ими медицинской помощи и при необходимости разрабатывать для них рекомендации и решения, – дополнила спикер, передает "АиФ Казахстан".
Будут вводиться и штрафные санкции – их применят в случае выявления нарушений или подтвержденных жалоб пациентов, вплоть до отмены оплаты за оказанную медицинскую помощь.
Новая система заработает по всему Казахстану уже с января 2025 года, приказ уже подписан. Вся необходимая информация с разрешения медорганизаций будет публиковаться на сайте Фонда.