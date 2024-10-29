Медиков Казахстана будут оценивать по рейтингу

У казахстанцев появится возможность самим выбирать, где лечиться, исходя из рейтинга того или иного медучреждения – их разделят по уровням риска на три зоны. Представителей желтой и красной будут проверять и даже наказывать.

Власти Казахстана приняли решение ввести классификацию медучреждений страны по трем уровням риска с разделением на красную, желтую и зеленую зоны, рассказала сегодня замглавы ФСМС Индира Саркенова.

"Если клиника не имеет нарушений и отклонений при оказании медицинской помощи, она автоматически будет попадать в зеленую зону. Это значит, что нет необходимости проводить мониторинг с посещением производственной базы или детально изучать ее деятельность. Это будет стимулировать поставщиков услуг к соблюдению необходимых норм и правил"

- Индира Саркенова

Медиков красной и желтой зон будут проверять на предмет качества оказываемой ими медицинской помощи и при необходимости разрабатывать для них рекомендации и решения, – дополнила спикер, передает "АиФ Казахстан".

Будут вводиться и штрафные санкции – их применят в случае выявления нарушений или подтвержденных жалоб пациентов, вплоть до отмены оплаты за оказанную медицинскую помощь.

Новая система заработает по всему Казахстану уже с января 2025 года, приказ уже подписан. Вся необходимая информация с разрешения медорганизаций будет публиковаться на сайте Фонда.