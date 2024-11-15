Вестник Кавказа

Морозы отправляют по домам школьников в четырех регионах Казахстана

Школа в Физули
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Из-за аномальных морозов в ряде регионов Казахстана власти страны решили перевести на домашнее обучение школьников Караганды, Павлодара, а также Абайской и Восточно-Казахстанской областей.

Школьники четырех регионов Казахстана пока будут учиться дистанционно, из дома – такое решение приняли из-за аномальных морозов в Караганде, Павлодаре, а также в Абайской и Восточно-Казахстанской областях.

Причиной такого решения стали сильные морозы от -27 до -34 градусов, сопровождающиеся сильным ветром, гололедом, а кое-где даже дождем, передает Sputnik Казахстан.

На удаленке накануне оказались и столичные младшеклассники – сегодня в Астане обещают до -27 градусов мороза, по области температура воздуха может упасть до -30, предупреждают синоптики.

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