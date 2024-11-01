Казахстану пообещали 30-градусные морозы

Предстоящей ночью температура воздуха в отдельных регионах Казахстана опустится почти до 30 градусов мороза, сообщает "Казгидромет": на части территории страны они будут сопровождаться сильными снегопадами.

В ближайшие три дня на большинстве территории Казахстан ожидаются мощные природные аномалии – сильные морозы и мощные снегопады, сообщили эксперты из РГП "Казгидромет".

Практически на всей территории страны погода резко ухудшится - температура упадет до 28 градусов со знаком минус, а также выпадут серьезные осадки, передает "АиФ Казахстан".

"Погоду большей части республики будут определять глубокая ложбина северного циклона, что обусловит неустойчивый характер погоды – ожидается снег, на востоке страны – сильный снег, метель, в южных регионах – дождь с переходом в снег, в горных районах пройдут сильные осадки. В восточных, южных и центральных регионах прогнозируется гололед"

- "Казгидромет"

Уже завтра ночная температура на западе страны упадет до 5-13 градусов мороза, на северо-западе, как и на севере страны она составит 13-25 градусов со знаком минус, ,

на севере страны до 20-25 мороза, самые лютые морозы, до -28 градусов, ожидаются в центре страны, почти так же будет и на востоке республики - до -26 мороза, и только на юге страны будет немного теплее - до -21.

Только западе и северо-западе страны скандинавский антициклон принесет тепло и прекращение осадков, порадовали синоптики.