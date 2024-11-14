Число жителей Казахстана превысило 20 миллионов

Бюро национальной статистики Казахстана опубликовало актуальные данные о численности населения страны на 1 ноября – за текущий 2024 год оно выросло более чем на 210 тысяч человек и превысило 20 миллионов.

Численность населения Казахстана на 1 ноября достигла 20 243 981 человек, только за текущий 2024 год выросши на 210 139 человек, сообщает Бюро национальной статистики страны.

Самым густонаселенным мегаполисом страны остается Алматы, население которого на 1 ноября составляет 2 280 296 человек - по сравнению с началом года оно выросло более чем на 50 тыс человек. За ним следуют Астана с населением в 1 511 807 человек и Шымкент с 1 249 581 жителем, передает "АиФ Казахстан".

Наиболее густонаселенной из регионов страны выступает Туркестанская область – здесь проживают более 2 млн жителей, свыше 1,5 млн человек населяют Алматинскую область, в Жамбылской области статисты насчитали 1,2 млн человек, а в Карагандинской области страны – 1,1 млн жителей.

В городах Казахстана насчитывается 12,727 млн зарегистрированных жителей, тогда как сельское население страны составляет 7,516 млн человек.