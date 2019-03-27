Вестник Кавказа

Мажилис Казахстана поставил точку в спорах о языке

Резиденция президента Республики Казахстан
© Фото: Игорь Лепёхин
Государственные органы Казахстана в своей работе будут использовать единый лексикон казахского языка, который приведут к общему знаменателю посредством искусственного интеллекта, решил сегодня парламент страны.

В Казахстане не будет никаких разногласий и разночтений в отношении государственного языка – все государственные органы страны будут использовать единый Национальный словарный фонд казахского языка, который оцифруют с помощью искусственного интеллекта, вынесло свое решение пленарное заседание мажилиса (парламента) Казахстана, приняв поправки в закон "О культуре".

"В целях сохранения и защиты казахского языка, как культурной ценности, законопроектом предусматривается создание единой государственной информационной системы (Национальный словарный фонда казахского языка), которая обеспечит доступ к словарному фонду казахского языка, основанному на Национальном корпусе казахского языка, содержащем тексты всех жанров и стилей казахского языка"

- сопроводительная записка к закону

Так, согласно документу, в котором прописаны задачи казахской лингвистики, для работы с текстами на казахском языке будет создана большая языковая модель, в основу которой ляжет технология искусственных нейронных сетей, передает Sputnik Казахстан.

Использование Национального словарного фонда казахского языка будет приоритетным для всех чиновников, рассказал один из участников разработки законопроекта, экс-министр образования Асхат Аймагамбетов.

Напомним, споры о казахском языке и переводе его на латиницу продолжаются несколько лет. В частности, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, говоря о грядущем переходе казахского языка на латиницу, отметил, что язык при этом нужно сохранить, поскольку в самые сложные моменты истории язык сохранился благодаря мудрым предкам и благодаря народу. Что касается языковой реформы – да, она необходима, но спешить с ней не надо, отметил президент.

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