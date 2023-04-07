ChatGPT назвал 5 самых красивых мест на Северном Кавказе

Нейросеть ChatGPT назвала красивые места, которые стоит посетить на Северном Кавказе.
Согласно ответу искусственного интеллекта, на Северном Кавказе много красивых мест, к самым красивым стоит отнести в первую очередь Эльбрус. Данный пятитысячник - "самая высокая гора в России и в Европе, предлагает невероятные виды на окружающую местность", говорится в сообщении чат-бота.
В Дагестане нейросеть отметила Ханский дворец в крепости Нарын-Кала. Исторический дворец в Дербенте был построен еще в XVI веке, здание отличает множество интересных архитектурных деталей. Внутри Ханского дворца работает музей.
Домбайский каньон или ущелье Аманауз - еще одно уникальное место на Северном Кавказе, пишет ChatGPT. В глубоком и узком ущелье находится знаменитый водопад Чертова мельница, вода закручивается вихрем, падая с большой высоты.
Долина роз расположена на Ставрополье и представляет собой главную достопримечательность Курортного парка в Кисловодске. На площади порядка 3 га разбиты ароматные и яркие розовые клумбы.
Замыкает рейтинг ИИ гора Казбек. Это одна из самых красивых гор в России, с нее открываются прекрасные виды на горы вокруг, также ее отличают живописные белые склоны, информирует чат-бот. Отметим, что Казбек - самый восточный пятитысячник Кавказа, он расположен на границе России и Грузии.
"Это только несколько примеров, а Северный Кавказ имеет много других прекрасных мест, которые стоит увидеть",
– подчеркивается в ответе нейросети.