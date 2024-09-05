Искать товары на Wildberries стало можно по фото

На маркетплейсе Wildberries запущена новая функция для поиска товаров. Теперь желаемую вещь можно найти по фотографии с помощью ИИ.

Новая возможность для удобного поиска товаров появилась в онлайн-магазине Wildberries, информирует объединенной компании Wildberries & Russ.

"Wildberries запустила нейросеть, которая поможет покупателям при поиске товаров по фото на сайте и в мобильном приложении. Она в три раза точнее распознает объекты, чем предыдущий алгоритм, на котором работал сервис компании"

– сообщение компании

Нейросеть точно распознает не только объект на фото, но и его цвет, мелкие детали, узор и фактуру, уточнили в компании, передает ТАСС.