Вестник Кавказа

Искать товары на Wildberries стало можно по фото

Искать товары на Wildberries стало можно по фото
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На маркетплейсе Wildberries запущена новая функция для поиска товаров. Теперь желаемую вещь можно найти по фотографии с помощью ИИ.

Новая возможность для удобного поиска товаров появилась в онлайн-магазине Wildberries, информирует объединенной компании Wildberries & Russ.

"Wildberries запустила нейросеть, которая поможет покупателям при поиске товаров по фото на сайте и в мобильном приложении. Она в три раза точнее распознает объекты, чем предыдущий алгоритм, на котором работал сервис компании"

– сообщение компании

Нейросеть точно распознает не только объект на фото, но и его цвет, мелкие детали, узор и фактуру, уточнили в компании, передает ТАСС.

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