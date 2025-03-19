Как искусственный интеллект изменит нашу жизнь?

Соучредитель Microsoft, миллиардер Билл Гейтс подсчитал, что всего за десять лет искусственный интеллект (ИИ) совершит такой скачок вперед, что возьмет на себя большую часть производства. С его помощью станет возможна автоматизация практически всего, что приведет к сокращению рабочей недели наполовину. Гейтс уверен, что будут профессии, которые претерпят гораздо больше изменений, чем другие. В частности, ИИ может заменить врачей и учителей.
Джеймс Даймон, генеральный директор JPMorgan, также выразил мнение, что искусственный интеллект сделает работу менее важной для людей, и рабочая неделя будет длиться 3,5 дня.
Профессор Мортен Гудвин и доцент Пер-Арне Андерсен из университета Агдера в Норвегии указывают на те сферы жизни, которые в первую очередь будут контролироваться ИИ.
ИИ и современное оружие
Военное производство — одна из областей, в которой ИИ будет лидировать. И первое место, как считают специалисты, будет за Китаем.
Сейчас решения на войне принимают генералы, но я думаю, что искусственный интеллект сможет быть в этом плане более эффективным
— Андерсен.
Подтверждение этому мы видим уже сегодня на примере разработок и внедрения в производство различных роботов, беспилотников и других ракетных систем.
ИИ в системе образования
Развитие искусственного интеллекта в этой области будет нацелено на персонализированный подход к обучению. Подстраиваясь под индивидуальные качества каждого ученика или студента, ИИ станет более эффективно воздействовать на сильные стороны индивидуума, развивая и направляя его в тех областях, в которых потенциал оценен как наиболее результативный.
Необходимым инструментом ИИ в системе образования очевидно станет создание виртуальных преподавателей, с помощью которых будут созданы интерактивные образовательные сообщества, целью которых станет более глубокое погружение в изучаемый материал.
ИИ в области развлечений
ИИ уже задействован в музыкальной и киноиндустрии. Создание уникальных музыкальных треков при помощи обработанных искусственным интеллектом мелодий открывает перед музыкантами невиданные возможности.
В киноиндустрии еще несколько лет назад никто не слышал таких выражений как deepfake или «виртуальные среды в реальном времени». Эти и многие другие инновации помогают сделать визуальные эффекты более реалистичными, что сказывается на эффективности кинопроизводства. Внедрение ИИ в кино растет примерно на 27,2% в год.
Область, в которой в последнее время царствует искусственный интеллект — компьютерные игры. Развитие ИИ в игровой индустрии нацелено не только на создание умных игровых персонажей, но и на то, чтобы сами игры были способны к адаптации под стиль пользователя.
ИИ и человек
Задача человека — не конкурировать с искусственным интеллектом, а стать его партнером. Каждое новшество, с которым сталкивается человек в реальности, требует от него обучаемости. Современные гаджеты, банковские приложения, услуги маркетплейсов — всё это развивается на основе искусственного интеллекта, не говоря уже о более сложных сферах его применения. Однако такие качества, как эмоциональный интеллект, творческая креативность и способность ставить перед ИИ задачи, решение которых будет залогом позитивного развития для человечества, однозначно останутся за человеком.