Вестник Кавказа

Три банка в Казахстане возобновили выдачу карт нерезидентам

Три банка в Казахстане возобновили выдачу карт нерезидентам
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иностранцы и граждане Казахстана, проживающие большую часть времени за границей, смогут получить банковские карты в трех финансовых организациях республики.

Три банка в Казахстане снова выдают карты нерезидентам. Получить карту можно в Halyk Bank, Kaspi Bank и ДО АО "Банк ВТБ. 

В Halyk Bank сообщили, что для получения карты необходимо иметь вид на жительство. Также с видом на жительство можно обзавестись картой  Kaspi Bank. 

"Kaspi Gold могут получить граждане стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также иностранцы, имеющие вид на жительство в Казахстане"

– Kaspi Bank

В казахстанском ВТБ также можно получить карту "Мир" для нерезидентов. Карта будет активна в течение года.

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