Три банка в Казахстане возобновили выдачу карт нерезидентам

Иностранцы и граждане Казахстана, проживающие большую часть времени за границей, смогут получить банковские карты в трех финансовых организациях республики.

Три банка в Казахстане снова выдают карты нерезидентам. Получить карту можно в Halyk Bank, Kaspi Bank и ДО АО "Банк ВТБ.

В Halyk Bank сообщили, что для получения карты необходимо иметь вид на жительство. Также с видом на жительство можно обзавестись картой Kaspi Bank.

"Kaspi Gold могут получить граждане стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также иностранцы, имеющие вид на жительство в Казахстане"

– Kaspi Bank

В казахстанском ВТБ также можно получить карту "Мир" для нерезидентов. Карта будет активна в течение года.