Вестник Кавказа

Каспийское море в Казахстане окрасилось в красный

Каспийское море в Казахстане окрасилось в красный
© Фото: департамент экологии Мангистауской области
В Казахстане Каспий изменил цвет - море стало бурым, местами красным. Экологи объяснили, почему Каспийское море покраснело.

Каспийское море поменяло цвет и окрасилось в красноватые тона, это заметили на пляже в Актау в Казахстане.

Экологи взяли пробы воды, но предупредили, что опасаться не стоит - это ежегодное и естественное явление. Красный цвет связан с ростом водорослей в зимний период, на фоне белого снега цветение бурых водорослей выглядит особенно ярко.

"Специалисты департамента экологии Мангистауской области 12 февраля этого года взяли пробу морской воды в связи с ежегодным явлением, когда побережье Каспийского моря окрашивается в красный цвет"

– сообщение

Вода Каспия будет проверена на нефтепродукты и наличие химических веществ.

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