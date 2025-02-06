Машина с женщиной сгорела в Нальчике

Пожар произошел сегодня днем на улицах Нальчика. Загорелась машина "Жигули". Пожарные справились с огнем, но в результате пострадал один человек.

Опасный пожар случился в пятницу в Нальчике, фото с места событий опубликовало МЧС Кабардино-Балкарии.

Пламя охватило автомобиль ВАЗ-2114. Его удалось потушить в 14:27 мск. Площадь возгорания составила 5 кв м.

"В результате происшествия пострадала женщина 1978 г.р, которая доставлена в медицинское учреждение"

– МЧС КБР

Почему загорелась машина – пока не известно. Специалисты установят причину.