Вестник Кавказа

Машина с женщиной сгорела в Нальчике

Машина с женщиной сгорела в Нальчике
© Фото: МЧС КБР
Пожар произошел сегодня днем на улицах Нальчика. Загорелась машина "Жигули". Пожарные справились с огнем, но в результате пострадал один человек.

Опасный пожар случился в пятницу в Нальчике, фото с места событий опубликовало МЧС Кабардино-Балкарии.

Пламя охватило автомобиль ВАЗ-2114. Его удалось потушить в 14:27 мск. Площадь возгорания составила 5 кв м.

"В результате происшествия пострадала женщина 1978 г.р, которая доставлена в медицинское учреждение"

– МЧС КБР

Почему загорелась машина – пока не известно. Специалисты установят причину.

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Машина с женщиной сгорела в Нальчике
© Фото: МЧС КБР
Машина с женщиной сгорела в Нальчике
© Фото: МЧС КБР
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