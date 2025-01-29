Смертельный пожар тушат в Ставрополе

Человек погиб во время возгорания в многоэтажном доме в Ставрополе. На данный момент огонь еще не потушен. Несколько человек огнеборцам удалось эвакуировать, они продолжают бороться с пламенем.

Огненная трагедия случилась сегодня в Ставрополе, сообщает краевое управление МЧС.

Пожар разгорелся в одной из квартир многоэтажного дома, расположенного на улице Доваторцев. Эта квартира находится на третьем этаже, а всего в доме девять этажей.

Площадь пожара составила всего один метр квадратный. Один человек стал жертвой огня, в ходе эвакуации на улицу были выведены восемь жильцов.

Напомним, накануне вечером появилась информация о том, что часть жителей Ставрополя осталась без воды: водоснабжение прекратилось в домах на ряде улиц на юге краевой столицы. Причины отсутствия живительной влаги были неизвестны.