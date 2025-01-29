Вестник Кавказа

Смертельный пожар тушат в Ставрополе

Смертельный пожар тушат в Ставрополе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Человек погиб во время возгорания в многоэтажном доме в Ставрополе. На данный момент огонь еще не потушен. Несколько человек огнеборцам удалось эвакуировать, они продолжают бороться с пламенем.

Огненная трагедия случилась сегодня в Ставрополе, сообщает краевое управление МЧС.

Пожар разгорелся в одной из квартир многоэтажного дома, расположенного на улице Доваторцев. Эта квартира находится на третьем этаже, а всего в доме девять этажей.

Площадь пожара составила всего один метр квадратный. Один человек стал жертвой огня, в ходе эвакуации на улицу были выведены восемь жильцов.

Напомним, накануне вечером появилась информация о том, что часть жителей Ставрополя осталась без воды: водоснабжение прекратилось в домах на ряде улиц на юге краевой столицы. Причины отсутствия живительной влаги были неизвестны.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1135 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Ставропольцы жалуются на отключения воды

Ставропольцы жалуются на отключения воды

Аэропорт Ставрополья увеличил пассажиропоток в январе 2025 года

Аэропорт Ставрополья увеличил пассажиропоток в январе 2025 года

Женщину будут судить за убийство дочери на Ставрополье

Женщину будут судить за убийство дочери на Ставрополье

Бывшего полицейского обвинили в получении крупной взятки в Ставрополе

Бывшего полицейского обвинили в получении крупной взятки в Ставрополе

Уникальное &quot;молочное&quot; моющее средство разработали в Ставрополе

Уникальное "молочное" моющее средство разработали в Ставрополе

Очередные учения по антитеррору пройдут в Ставрополе

Очередные учения по антитеррору пройдут в Ставрополе

Новую ярмарку развернут в столице Ставрополья

Новую ярмарку развернут в столице Ставрополья

Ставропольская компания вошла в пятерку крупнейших застройщиков России

Ставропольская компания вошла в пятерку крупнейших застройщиков России

В Ставропольском крае предотвратили теракт на железной дороге

В Ставропольском крае предотвратили теракт на железной дороге

Дополнительный корпус краевой инфекционной больницы возведут на Ставрополье

Дополнительный корпус краевой инфекционной больницы возведут на Ставрополье

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы