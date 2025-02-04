Более 100 км ведущих к курортам дорог отремонтировали в Северной Осетии

В Северной Осетии обновили подъездные пути к курортам. За шесть лет привели в порядок около 140 км дорог к туристическим комплексам.

Порядка 140 км дорог, которые ведут к курортам, привели в порядок за 6 лет в Северной Осетии, рассказал глава республики Сергей Меняйло.

Меняйло отметил, что власти региона, в частности, отремонтировали дорогу Чикола-Комы-Арт, что повысило турпоток на курортах Ирафского района. Здесь заменили свыше 50 км дорожного полотна.

Специалисты также выполнили работы на трассе Дзуарикау — Фиагдон — Хилаг, которая дает возможность посетить популярное у туристов Куртатинское ущелье. Здесь привели в порядок около 30 км дороги.