Штормовое предупреждение объявили в Крыму на завтра

Суббота на территории Крыма будет снежной и ветренной. Из-за непогоды сотрудникам чрезвычайных служб пришлось объявить штормовое предупреждение.

Непогода в виде снегопада и порывистого ветра до 22 м/с накроет Крым в эту субботу. По этой причине в регионе объявлено штормовое предупреждение, рассказали в местном МЧС.

"Днем и до конца суток 15 февраля в Крыму ожидается дождь, мокрый снег, вечером переходящий в снег, местами - сильные осадки, отложение мокрого снега, гололед, гололедица. Усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный, ветер с порывами 17-22 м/c"

- МЧС Крыма

В сообщении передали, что такая погода может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций – ДТП и авариям на коммунальных линиях. На некоторых участках автомобильных магистралей может произойти нарушение сообщения, особенно в горных районах.

Кроме того, жизни и безопасности жителей и гостей Крыма угрожает падение рекламных щитов и других металлических конструкций. В МЧС попросили по возможности остаться дома и не пользоваться автомобилем.