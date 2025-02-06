Вестник Кавказа

Штормовое предупреждение объявили в Крыму на завтра

Штормовое предупреждение объявили в Крыму на завтра
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Суббота на территории Крыма будет снежной и ветренной. Из-за непогоды сотрудникам чрезвычайных служб пришлось объявить штормовое предупреждение.

Непогода в виде снегопада и порывистого ветра до 22 м/с накроет Крым в эту субботу. По этой причине в регионе объявлено штормовое предупреждение, рассказали в местном МЧС.

"Днем и до конца суток 15 февраля в Крыму ожидается дождь, мокрый снег, вечером переходящий в снег, местами - сильные осадки, отложение мокрого снега, гололед, гололедица. Усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный, ветер с порывами 17-22 м/c"

- МЧС Крыма

В сообщении передали, что такая погода может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций – ДТП и авариям на коммунальных линиях. На некоторых участках автомобильных магистралей может произойти нарушение сообщения, особенно в горных районах.

Кроме того, жизни и безопасности жителей и гостей Крыма угрожает падение рекламных щитов и других металлических конструкций. В МЧС попросили по возможности остаться дома и не пользоваться автомобилем.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1040 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Водитель скорой погиб в ДТП в Севастополе, есть раненые

Водитель скорой погиб в ДТП в Севастополе, есть раненые

Власти Крыма решили взяться за телефонных мошенников

Власти Крыма решили взяться за телефонных мошенников

Сочи и Крым вошли в число самых привлекательных регионов для покупки жилья

Сочи и Крым вошли в число самых привлекательных регионов для покупки жилья

Черноморские отели Кубани могут потерять до 50% туристов

Черноморские отели Кубани могут потерять до 50% туристов

Крымских школьников все чаще отправляют на удаленку

Крымских школьников все чаще отправляют на удаленку

Черноморская рыба остается безопасной - Роспотребнадзор

Черноморская рыба остается безопасной - Роспотребнадзор

Без воды из-за аварии остались жители 15 улиц Симферополя

Без воды из-за аварии остались жители 15 улиц Симферополя

Мазут продолжает загрязнять Крым и Кубань

Мазут продолжает загрязнять Крым и Кубань

Непогода оставила тысячи жителей Крыма без света

Непогода оставила тысячи жителей Крыма без света

Крымчане будут отдыхать на религиозные праздники

Крымчане будут отдыхать на религиозные праздники

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы