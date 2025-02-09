Вестник Кавказа

Израиль освободит почти 370 палестинских заложников в субботу

Флаг Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Израиль планирует освободить около 370 заложников в рамках соглашения с ХАМАС. Это ответный шаг на ожидаемое освобождение палестинцами трех израильтян в субботу.

15 февраля Израиль должен освободить 369 палестинских узника, сообщили в движении ХАМАС

Сообщается, что Тель-Авив должен освободить 36 заключенных, которых приговорили к пожизненному лишению свободы. Еще более 330 были арестованы после атаки в октябре 2023 года.  

Отметим, что ХАМАС в рамках соглашения должен освободить в субботу трех заложников, офис Нетаньяху ранее одобрил имена тех, кто должен выйти на свободу из палестинского плена. Среди тех, кто должен выйти на свободу, есть россиянин Александр Труфанов.

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