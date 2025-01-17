Соседи помогут Ингушетии в наращивании обувного производства

Власти Ингушетии намерены привлечь ряд крупных компаний для наращивания производства обуви, пользующейся большим спросом – помогут им производители из Дагестана, Кабардино-Балкарии и Самарской области.

Ингушетия планирует нарастить производство на обувной фабрике в Назрани, задействовав для этого потенциал крупных компаний, заявил глава республики Махмуд-Али Калиматов посещая предприятие, говорится в сообщении его пресс-службы.

"Сейчас предприятие находится в поиске партнеров для наращивания объемов производства. Ведутся переговоры с представителями обувной фабрики в Дагестане, чтобы рассмотреть ООО "Фелидже Пэллэ" как производственную площадку в Ингушетии"

- Махмуд-Али Калиматов

В планах региональных властей создание кооперационной цепочки с Самарской компанией ООО "Сталос", а также запуск производства на давальческом, то есть исходном сырье, которое будет обрабатываться в республике, передает "Интерфакс".

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, тоже посетивший фабрику, отметил высокий потенциал предприятия и имеющиеся перспективы его развития, пообещав Калиматову обсудить параметры взаимовыгодного сотрудничества в реализации ее потенциала.

Сейчас назранская обувная фабрика "Фелидже Пэллэ" производит на своем оборудовании спецобувь для всех государственных ведомств, всех отраслей промышленности, строительства, отраслей сельского хозяйства, на ней работают не только пошивочные цеха, но и отделы моделирования, конструирования, технического контроля, управления качеством, материально-технического снабжения и сбыта. Фабрика выпускает до 1,2 тыс пар обуви в день.