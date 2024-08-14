Мужчина поджег Коран и был избит у посольства Турции в Лондоне

В Лондоне мужчина попытался сжечь Коран, но был избит неизвестным. По словам поджигателя, таким образом он хотел выразить протест против политики турецкого руководства.

Мужчину избили около здания посольства Турции в Лондоне после того, как он попытался сжечь Коран. Об этом сообщают британские СМИ.

Согласно предварительным данным, на поджигателя накинулся прохожий, который схватил горящую книгу и начал наносить оппоненту многочисленные удары. После этого он повалил его на землю и попробовал ударить ножом.

Сотрудники полиции задержали нападавшего.

По словам поджигателя, этой акцией он хотел выразить свой протест против политики, проводимой президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.