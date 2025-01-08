Вестник Кавказа

Новое расследование в отношении оппозиционного мэра начали в Турции

Новое расследование в отношении оппозиционного мэра начали в Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В отношении стамбульского мэра началось новое расследование. Несколько лет назад ему вынесли приговор за оскорбление членов ЦИК.

Прокуратура Стамбула приступила к расследованию в отношении оппозиционера Экрема Имамоглу из Народно-республиканской партии, занимающего в настоящее время должность мэра города. Об этом сообщают турецкие СМИ.

Поводом для расследования стали слова градоначальника о подготовке "купленным экспертом" сфабрикованных докладов в отношении НРП и ее представителей в местных органах власти.

Напомним, Имамоглу переизбрали в должности мэра весной 2024 года. Ранее в этом месяце в отношении него было начато расследование после его слов в адрес городского генпрокурора и его семьи.

Несколько лет назад Имамоглу приговорили к лишению свободы за оскорбление членов ЦИК. Приговор находится на рассмотрении в апелляционном суде.

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