Новое расследование в отношении оппозиционного мэра начали в Турции

В отношении стамбульского мэра началось новое расследование. Несколько лет назад ему вынесли приговор за оскорбление членов ЦИК.

Прокуратура Стамбула приступила к расследованию в отношении оппозиционера Экрема Имамоглу из Народно-республиканской партии, занимающего в настоящее время должность мэра города. Об этом сообщают турецкие СМИ.

Поводом для расследования стали слова градоначальника о подготовке "купленным экспертом" сфабрикованных докладов в отношении НРП и ее представителей в местных органах власти.

Напомним, Имамоглу переизбрали в должности мэра весной 2024 года. Ранее в этом месяце в отношении него было начато расследование после его слов в адрес городского генпрокурора и его семьи.

Несколько лет назад Имамоглу приговорили к лишению свободы за оскорбление членов ЦИК. Приговор находится на рассмотрении в апелляционном суде.