Вестник Кавказа

В Стамбуле задержали крупную банду, которая обманывала туристов с валютой

В Стамбуле задержали крупную банду, которая обманывала туристов с валютой
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Турции задержаны 24 человека, все они участвовали в мошенничестве, связанном с валютой. Подозреваемые предлагали иностранцам «проверить» деньги на подлинность.

Банда мошенников действовала в Стамбуле в сговоре с водителями такси и обманом заполучала деньги туристов, задержаны 24 человека, передает Anadolu.

"Не менее 30 подозреваемых действовали в сговоре с таксистами в центральных районах Бейоглу, Шишли, Бакыркёй и Фатих. Они забирали у туристов деньги, предлагая "проверить", не фальшивые ли они, а затем прятали (часть) купюр в руке"

– сообщение

Правоохранители в Турции получили 30 ордеров на задержание, несколько человек остаются в розыске. Главари банды уже задержаны.

В прошлом году в Турции конфисковали 350 тыс фальшивых долларов и более 3,6 млн фальшивых евро.

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