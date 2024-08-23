В Стамбуле задержаны участники террористической организации

Полиция в Турции провела операцию по задержанию сторонников террористической организации. Задержанные планировали теракт в Стамбуле.

Правоохранители задержали в Стамбуле двоих мужчин, которые были связаны с террористической организацией "Исламское государство" (запрещенная в РФ террористическая организация).

Сообщается, что подозреваемые планировали совершить террористический акт, применив взрывчатые компоненты.

В поле зрения полиции задержанные попали, когда один из них начал искать в интернете информацию об изготовлении бомбы. Сообщается, что взрыв планировался в Стамбуле.

Сотрудники полиции провели обыск по месту жительства потенциальных террористов. Найдены взрывчатые элементы, химические реактивы, а также символика запрещенной организации радикальной направленности.