Вестник Кавказа

Почти 15 боевиков ИГИЛ поймали в Иране

полиция Ирана
© Фото: иранские СМИ
Иранская разведка обнаружила и задержала полтора десятка боевиков. Половина из них была поймана в южной части республики.

В Иране поймали 14 членов группировки "Вилаят Хорасан", которая считается филиалом террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ). Об этом рассказали в министерстве разведки Исламской Республики.

Там отметили, что боевики собирались устроить теракты. Все они были обнаружены и задержаны в четырех провинциях. При этом ровно половина террористов была поймана в провинции Фарс.

В ведомстве также поведали, что боевики незаконно пробрались в страну на этой неделе.

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