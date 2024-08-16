Почти 15 боевиков ИГИЛ поймали в Иране

Иранская разведка обнаружила и задержала полтора десятка боевиков. Половина из них была поймана в южной части республики.

В Иране поймали 14 членов группировки "Вилаят Хорасан", которая считается филиалом террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ). Об этом рассказали в министерстве разведки Исламской Республики.

Там отметили, что боевики собирались устроить теракты. Все они были обнаружены и задержаны в четырех провинциях. При этом ровно половина террористов была поймана в провинции Фарс.

В ведомстве также поведали, что боевики незаконно пробрались в страну на этой неделе.