Автобус с паломниками разбился в Иране – погибли почти 30 человек

Страшное ДТП произошло с автобусом, в котором ехали паломники, в Иране. В результате погибли более половины его пассажиров, больше двух десятков человек пострадали.

Паломники из Пакистана попали в аварию на территории Ирана, сообщают иранские СМИ.

Как передает ISNA, ДТП случилось в провинции Йезд. Автобус с пакистанскими паломниками направлялся в Ирак.

Накануне вечером транспортное средство, в котором было 53 человека, перевернулось во время движения по трассе.

Жертвами аварии стали минимум 28 человек. Число пострадавших достигло 23-х.

Уже известны предварительные причины трагедии. В дорожной полиции сообщили, что ДТП произошло из-за плохого знания водителем дороги, высокой степени износа автобуса и неисправности в его тормозной системе. Отметим, что паломники ехали на траурную религиозную церемонию Арбаин. В этом году она происходит 25 августа. Верующие отмечают 40-й день после смерти имама Хусейна, который погиб в бою в иракском городе Кербела в 680 году. Там и проходит церемония Арбаин.