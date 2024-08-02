Вестник Кавказа

Автобус с пассажирами взорвался в юго-восточной Турции

Автобус с пассажирами взорвался в юго-восточной Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ЧП произошло с автобусом на юго-востоке Турции. По не установленной пока причине транспортное средство взорвалось. В результате трагедии есть жертвы.

Люди погибли из-за инцидента с автобусом, который случился в турецкой провинции Ширнак. О происшествии пишут местные СМИ.

Трагедия произошла в районе Силопи. Транспортное средство взорвалось, когда в нем находились пассажиры.

По предварительным данным, взрыв унес жизни двух человек. Еще 12 были ранены.

Детали произошедшего пока не известны. Информации о его причине также нет.

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