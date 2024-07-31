Вестник Кавказа

В ДТП автобуса и бетономешалки пострадали 7 человек на Кубани

ДТП с участием автобуса и бетономешалки под Краснодаром
© Фото: Telegram-канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю
В ДТП в Краснодарском крае столкнулись автобус и бетономешалка. В аварии получили различные травмы 7 человек.

В результате столкновения автобуса и бетономешалки в Краснодарском крае пострадали 7 человек. Об этом сказано в заявлении ГУ МВД РФ по региону.

Авария случилась в пригороде краевой столицы 8 августа.

Согласно предварительной информации, 40-летний водитель автобуса въехал в фуру, за рулем которой находился 39-летний мужчина. По словам виновника аварии, он отвлекся на мобильный телефон и не заметил, что транспортное средство перед ним начало тормозить.

"В результате ДТП пострадали 7 человек. Из них один ребёнок 2008 года рождения и две женщины 1984 и 1949 года рождения. Все они доставлены в медицинские учреждения. Личности остальных пострадавших уточняются"

– пресс-служба управления

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