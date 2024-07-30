Более 10 человек пострадали в смертельном ДТП на трассе на Кубани

Массовое ДТП с участием нескольких транспортных средств произошло во вторник на трассе на Кубани. Авария унесла жизни двух человек, более 10 пострадали.

Во вторник, 6 августа, в Краснодарском крае произошло ДТП с участием трех машин, в котором пострадало свыше 10 человек. Об этом сказано в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

Авария случилась на трассе под Армавиром примерно в 15:45. Там столкнулись автомобиль Volkswagen Passat, микроавтобус Mercedes и грузовик.

В момент происшествия в иномарке находилось 5 человек, а в микроавтобусе – свыше 15 человек.

"В 15:45 мск 6 августа от оперативного дежурного ЕДДС МО города Армавира поступило сообщение о том, что на 178-м км Р-217 Кавказ (район г. Армавира), произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате ДТП предварительно пострадало 13 человек, есть погибшие"

– региональное управление МЧС

Согласно последней информации, в аварии погибли двое человек, один из которых – ребенок. Еще 11 человек, включая 3 детей, пострадали. В больницу с травмами разной степени тяжести отвезли 7 пострадавших.