Детям заблокировали аренду электросамокатов из-за нарушений в Сириусе

На днях Госавтоинспекция провела проверку соблюдения электросамокатчиками правил безопасности на улицах Сириуса. Среди нарушителей обнаружились и дети, которым представители компаний по аренде самокатов заблокировали доступ к приложению.

Местная Госавтоинспекция и представители компаний по аренде электросамокатов проверили водителей в Сириусе по поводу соблюдений ПДД, рассказали в ведомстве.

Около 9 человек нарушили правила езды на электросамокатах и были оштрафованы. Среди нарушителей были и дети. Их наказали профилактической беседой и блокировкой аккаунта в приложении по аренде самокатов.

Сотрудники Госавтоинспекции в течение рейда также напомнили о правилах безопасной езды на электросамокатах. На нем должен передвигаться один человек, а в момент пересечения "зебры" необходимо спешиться, как и на велосипеде.