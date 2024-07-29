Ставрополью разрешили электросамокаты

Самокаты на Ставрополье не отменят, но будет введено ограничение скоростного режима. Кроме того, за водителями самокатов будут следить полицейские.

Власти Ставрополья решили не запрещать передвижение на электросамокатах, а ограничить их скоростной режим. Кроме того, за передвижением самокатчиков будут следить полицейские, сообщил глава региона Василий Владимиров.

По его словам, привлечение полиции к контролю за использованием электросамокатов в Ставрополе может стать ключевым элементом успешной реализации новых требований. Патрулирование улиц и контроль скорости на электросамокатах поможет не только обеспечить соблюдение установленных правил, но и обезопасить горожан.

"Хотели запретить эти самокаты у нас в Ставрополе. Но, с другой стороны, запретительные меры ни к чему хорошему не приводят. Сегодня в рамках действующего законодательства федерального мы работаем с людьми, которые предоставляют услуги в части ограничения скорости, езды вдвоем на средствах индивидуальной мобильности"

– Владимир Владимиров

Отметим, что электросамокаты становятся все более популярным видом транспорта в крупных городах, включая Ставрополь. Они позволяют быстро и удобно передвигаться по городу, избегая пробок и экологически более дружелюбны, чем автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Кроме того, использование электросамокатов способствует снижению транспортных потоков.