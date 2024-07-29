Экстремальная жара вернется на Ставрополье

После непродолжительного затишья в Ставропольском крае снова будет держаться жаркая погода до +35 градусов. В связи с этим в ряде районов объявили 4 уровень пожароопасности, а губернатор поручил начать мероприятия по профилактике возгораний.

На Ставрополье вернется жара и засуха, начиная с сегодняшнего дня, рассказали в местном ЦГМС.

В регионе не ожидают дождей. Ветер будет дуть с западного направления, до 10 м/с.

В пятницу температура воздуха достигнет отметки в 35 градусов жары, ночью она опустится до 19 градусов. На следующий день, в субботу, ожидается 32 градуса.

Высокая пожароопасность 4 класса объявлена в большей части районов края.

В связи с этим, глава региона дал поручение бороться с сухостроем для профилактики пожаров. Жаркая ветренная погода повышает риск возникновения возгораний в лесах и локациях с большим скоплением сухой растительности. Это также способствует более быстрому распространению огня, что может угрожать природе и инфраструктуре, жизни и здоровью населения и животных.

«Вопрос о ликвидации сухостоя может стать началом крупного проекта по организации перерабатывающего производства в крае, а это благоприятно скажется на сокращении объемов мусора, сохранности окружающей среды и, возможно, привлечет инвестиции в регион»

- доцент Ставропольского филиала Президентской академии Валерий Мякишев