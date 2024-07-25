Сухая трава загорелась рядом с селом в Ставрополье

В Шпаковском районе Ставрополья стоит 30 градусная жара, из-за чего в поле загорелась сухая растительность недалеко от жилых домов. Пожарные активно тушат возгорание.
После с сухой травой охватил пожар в Шпаковском районе Ставрополья, рассказали в местном отделении МЧС России.
"Огнеборцы МЧС Ставрополья ликвидируют пожар вблизи села Сенгилеевского. Предварительная площадь возгорания 500 кв м"
- МЧС России по Ставропольскому краю
На данный момент угроза распространения огня отсутствует.
К тушению возгорания приставлено 19 пожарников и 5 специальных машин.