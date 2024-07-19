Сухая трава вызвала пожар в анапском СНТ

На Кубани произошло очередное возгорание. На этот раз загорелась сухая растительность на территории СНТ в Анапе. Сейчас пожарники занимаются его ликвидацией.

Пожар на площади 480 кв м случился в Анапе. Спасатели тушат возгорание сухой растительности на территории частных хозяйств, рассказали в местном отделении МЧС России.

"В 15:10 мск диспетчеру Анапского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре по адресу: город Анапа, СНТ "Авиатор". Оперативно прибывшие подразделения установили, что произошло загорание травы ориентировочно на площади 450 кв метров"

- МЧС по Краснодарскому краю

Более 15 пожарников и 4 специальных машины устраняют возникшее возгорание.

Оно произошло всего в семи км от взлетно-посадочной полосы аэропорта Анапы.