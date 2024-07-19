Вестник Кавказа

Пожарная опасность на юге России и в СКФО снизилась

Пожарная опасность на юге России и в СКФО снизилась
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На смену 40-градусной сухой жаре в ЮФО и СКФО пришли ливни. Осадки понизили опасность возникновения природных пожаров, поделился Вильфанд.

На юге России и Северном Кавказе понизилась пожароопасность, поделился научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

"Прогнозируется заметное снижение пожароопасности в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, потому что в регионе начались очень интенсивные осадки"

– специалист

Отметим, что накануне ненастье бушевало в Сочи, за сутки выпало около 120 мм осадков. Сегодня в Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение.

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