Пожарная опасность на юге России и в СКФО снизилась

На смену 40-градусной сухой жаре в ЮФО и СКФО пришли ливни. Осадки понизили опасность возникновения природных пожаров, поделился Вильфанд.
На юге России и Северном Кавказе понизилась пожароопасность, поделился научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.
"Прогнозируется заметное снижение пожароопасности в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, потому что в регионе начались очень интенсивные осадки"
– специалист
Отметим, что накануне ненастье бушевало в Сочи, за сутки выпало около 120 мм осадков. Сегодня в Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение.