Очередной лесной пожар предотвратили в Дагестане

В связи с продолжающейся жаркой погодой, в Дагестане ежедневно горят поля и мусорные свалки около лесных массивов, однако специальные патрульные службы уже предотвратили несколько пожаров вблизи лесов.

Слаженная работа сотрудников Даглесхоза по профилактике лесных пожаров помогла избежать ряда крупных возгораний. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Погодные условия продолжают требовать усиленного контроля за пожарной опасностью в лесах. Сотрудники ведомства осматривают наиболее пожароопасные участки, а также популярные места отдыха, проводя с гражданами разъяснительные беседы о правилах безопасного поведения»

- руководитель Даглесхоза Вагаб Абдулхамидов

Он подчеркивает, что в республике свалки и поля с сухой травой горят каждый день, однако пламя успевают потушить до того, как он перейдет на лесные массивы.

Накануне в районе Хивского лесничества патрульный вовремя заметил пожар на территории сельских угодий и, чтобы пламя не перекинулось на ближайший лес, он начал самостоятельно тушить очаг возгорания, позвав на помощь сына. Вместе им удалось предотвратить вероятную катастрофу.