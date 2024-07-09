Вестник Кавказа

В Дагестане предотвратили природный пожар

В Дагестане предотвратили природный пожар
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Накануне вечером в Дагестане занялся природный пожар, угрожавший населенному пункту. Загорелась сухая трава, ликвидировать очаг удалось оперативно.

Пожар на территории дагестанского села Митаги-Казмаляр Дербентского района произошел во вторник вечером, горела сухая растительности.

Площадь возгорания составила 1 га, специалисты быстро справились с огнем.

"В 22:40 мск полная ликвидация пожара"

– ГУ МЧС России по региону

Отметим, что тушить пожар в Дагестане активно помогали местные жители, 25 человек пришли на помощь пожарному расчету.

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