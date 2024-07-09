В Дагестане предотвратили природный пожар

Накануне вечером в Дагестане занялся природный пожар, угрожавший населенному пункту. Загорелась сухая трава, ликвидировать очаг удалось оперативно.
Пожар на территории дагестанского села Митаги-Казмаляр Дербентского района произошел во вторник вечером, горела сухая растительности.
Площадь возгорания составила 1 га, специалисты быстро справились с огнем.
"В 22:40 мск полная ликвидация пожара"
– ГУ МЧС России по региону
Отметим, что тушить пожар в Дагестане активно помогали местные жители, 25 человек пришли на помощь пожарному расчету.