Пожарные потушили леса под Новороссийском, Геленджиком и Армавиром

Крупные лесные пожары были потушены вечером, 16 июня под Новороссийском, Геленджиком и Армавиром. Об этом проинформировал региональный Оперштаб.

Разгоревшийся под Новороссийском 14 июля пожар потушен, сообщил мэр города. Также отметим, что возгорание распространилось на площадь в более чем 6- га. Проводилась эвакуация близлежащих турбаз.

«Пожар в районе Сухой щели ликвидирован. Благодарю все оперативные службы, структуры, соседние муниципалитеты, предоставившие дополнительную технику, добровольцев и волонтеров за неравнодушие и активное участие в тушении пожара»

– Андрей Кравченко

Также с возгоранием справились в Геленджике и Армавире. Как прокомментировали в региональном Оперштабе, причиной возгорания здесь стало небрежное обращение с огнем.