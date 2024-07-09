Вестник Кавказа

Пожарные потушили леса под Новороссийском, Геленджиком и Армавиром

Пожарные потушили леса под Новороссийском, Геленджиком и Армавиром
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Крупные лесные пожары были потушены вечером, 16 июня под Новороссийском, Геленджиком и Армавиром. Об этом проинформировал региональный Оперштаб.

Разгоревшийся под Новороссийском 14 июля пожар потушен, сообщил мэр города. Также отметим, что возгорание распространилось на площадь в более чем 6- га. Проводилась эвакуация близлежащих турбаз.

«Пожар в районе Сухой щели ликвидирован. Благодарю все оперативные службы, структуры, соседние муниципалитеты, предоставившие дополнительную технику, добровольцев и волонтеров за неравнодушие и активное участие в тушении пожара»

– Андрей Кравченко

Также с возгоранием справились в Геленджике и Армавире. Как прокомментировали в региональном Оперштабе, причиной возгорания здесь стало небрежное обращение с огнем.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1660 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Несколько миллионов россиян остались без света из-за сбоя на Ростовской АЭС

Несколько миллионов россиян остались без света из-за сбоя на Ростовской АЭС

Турция поставила России 14,5 млн яиц с начала года

Турция поставила России 14,5 млн яиц с начала года

Крупный пожар под Новороссийском локализован – названа его причина

Крупный пожар под Новороссийском локализован – названа его причина

Заповедник «Утриш» закрыт для прогулок

Заповедник «Утриш» закрыт для прогулок

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы