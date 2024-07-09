Пожарные потушили леса под Новороссийском, Геленджиком и Армавиром

Крупные лесные пожары были потушены вечером, 16 июня под Новороссийском, Геленджиком и Армавиром. Об этом проинформировал региональный Оперштаб.
Разгоревшийся под Новороссийском 14 июля пожар потушен, сообщил мэр города. Также отметим, что возгорание распространилось на площадь в более чем 6- га. Проводилась эвакуация близлежащих турбаз.
«Пожар в районе Сухой щели ликвидирован. Благодарю все оперативные службы, структуры, соседние муниципалитеты, предоставившие дополнительную технику, добровольцев и волонтеров за неравнодушие и активное участие в тушении пожара»
– Андрей Кравченко
Также с возгоранием справились в Геленджике и Армавире. Как прокомментировали в региональном Оперштабе, причиной возгорания здесь стало небрежное обращение с огнем.