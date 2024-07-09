Лесной пожар в Геленджике устроили люди – найдено доказательство

Крупный пожар у дикого пляжа под Геленджиком возник по вине людей, сообщил глава города-курорта Алексей Богодистов.
Лес загорелся накануне вечером у СНТ "Сосновое". Изначально площадь пожара оценивалась в 1 га. Незадолго до полуночи пожар удалось локализовать на территории примерно два гектара.
Возгорание тушили в общей сложности 250 человек, в том числе волонтеры, силовики, казаки и чиновники.
Богодистов уточнил, что на протяжении всей ночи в течение сегодняшнего дня пожарные проливали сгоревшие земли.
"Найдено место, откуда все началось. Еще одно подтверждение того, что в 90% случаев причиной пожара становится человеческий фактор"
– мэр
На опубликованном им фото четко видны кострище, а также сырые, еще даже не распакованные куриные голени, нарезанный хлеб и бананы.