Вестник Кавказа

Лесной пожар в Геленджике устроили люди – найдено доказательство

Лесной пожар в Геленджике устроили люди – найдено доказательство
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Причиной масштабного природного пожара под Геленджиком стал человеческий фактор, рассказал мэр города. Алексей Богодистов показал и фото места, откуда пошел огонь.

Крупный пожар у дикого пляжа под Геленджиком возник по вине людей, сообщил глава города-курорта Алексей Богодистов.

Лес загорелся накануне вечером у СНТ "Сосновое". Изначально площадь пожара оценивалась в 1 га. Незадолго до полуночи пожар удалось локализовать на территории примерно два гектара.

Возгорание тушили в общей сложности 250 человек, в том числе волонтеры, силовики, казаки и чиновники.

Богодистов уточнил, что на протяжении всей ночи в течение сегодняшнего дня пожарные проливали сгоревшие земли.

"Найдено место, откуда все началось. Еще одно подтверждение того, что в 90% случаев причиной пожара становится человеческий фактор"

– мэр

На опубликованном им фото четко видны кострище, а также сырые, еще даже не распакованные куриные голени, нарезанный хлеб и бананы.

© Фото: Telegram-канал Алексея Богодистова
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