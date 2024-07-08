Пожар под Геленджиком: горит лес у дикого пляжа

Череда пожаров на юге России не прекращается: сегодня вечером еще одно возгорание началось в районе Геленджика. Пожарные уже на месте, они пытаются локализовать огонь.

Лесной пожар пылает под Геленджиком, рассказали в администрации города-курорта.

"Возгорание в районе "Сосновки". На место уже направлены два расчета лесопожарного центра и техника"

– власти

Огонь охватил территорию у дикого пляжа.

По данным кубанского лесопожарного центра, горит один гектар леса. На месте событий специалисты ведомства были уже в 19:30. Тушение было начато силами десяти человек, однако уточнялось, что к нему будут привлечены еще огнеборцы.

Позже подробности рассказал глава Геленджика Алексей Богодистов, который также прибыл на место событий.

"Тушение осложняет рельеф местности. Идет верховой огонь"

– мэр

Он добавил, что с пламенем борются не только пожарные, спасатели и сотрудники МЧС, но и лесники, работники городской администрации и депутаты. Всего пожар пытаются локализовать около ста человек.

Видео: Telegram-канал Богодистова