Крупный пожар под Новороссийском локализован – названа его причина

Пожарным удалось локализовать мощный лесной пожар, который начался накануне под Новороссийском, у хутора Дюрсо, на Кубани. Рослесхоз назвал предварительную причину уничтожившего десятки га леса возгорания.

Масштабный лесной пожар спустя более чем через сутки после его возникновения удалось локализовать в районе Новороссийска, сообщили в МЧС Краснодарского края.

"В 16.00 локализация пожара на площади 62 га"

– спасатели

Причина пожара под Новороссийском

Как сообщает Рослесхоз, скорее всего, огненная стихия охватила лес под Новороссийском после того, как местные жители нарушили правила пожарной безопасности.

Глава ведомства Иван Советников подчеркнул, что виновные будут найдены, они понесут наказание по всей строгости закона – открыто уголовное дело.

Он охарактеризовал пожар как "очень сложный": лес горел в гористой местности, при этом дул сильный ветер, осложняла ситуацию и жара.

Несмотря на эти препятствия, огнеборцы, работая всю ночь и весь день, все же локализовали пожар. Советников добавил, что он будет полностью ликвидирован в ближайшее время.

Видео: Департамент лесного хозяйства по ЮФО