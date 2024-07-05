Пожар под Новороссийском продолжается, пострадали двое

Возле хутора Абрау в Краснодарском крае более 20 часов продолжается крупный лесной пожар, он перекинулся на жилые постройки. Также есть данные о пострадавших. В Новороссийске ввели режим ЧС.
«На территории базы отдыха «Романтик» огнем повреждено 60 построек. На территории базы отдыха «Голубая волна» от огня пострадали 8 построек и 5 легковых автомобилей»
– оперштаб
Из-за огня пострадали два человека, им была оказана медицинская помощь в Новороссийске, госпитализация не потребовалась.
Эвакуированы свыше 500 человек - накануне с турбаз вывозили отдыхающих, сегодня жителей хутора Дюрсо о возможной эвакуации предупреждают автомобили с громкоговорителями.
«Прошедшие сутки выдались неспокойными. Весь вчерашний день и ночь получал сводки о ситуации в урочище Сухая Щель под Новороссийском. Там больше 300 человек боролись и продолжают бороться с ландшафтным пожаром в лесном массиве»
– глава края Вениамин Кондратьев
В борьбе с масштабным возгоранием участвуют пожарные, спасатели, казаки и волонтеры. Огонь тушат с земли и с воздуха, задействованы два вертолета, один самолет.