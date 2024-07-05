Вестник Кавказа

Пожар под Новороссийском продолжается, пострадали двое

Пожар под Новороссийском продолжается, пострадали двое
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Лесной пожар под Новороссийском продолжают тушить второй день, огонь охватил 62 га. Известно о двух пострадавших, эвакуированы туристы, следующие на очереди - местные жители. Объявлен режим ЧС.

Возле хутора Абрау в Краснодарском крае более 20 часов продолжается крупный лесной пожар, он перекинулся на жилые постройки. Также есть данные о пострадавших. В Новороссийске ввели режим ЧС.

«На территории базы отдыха «Романтик» огнем повреждено 60 построек. На территории базы отдыха «Голубая волна» от огня пострадали 8 построек и 5 легковых автомобилей»

– оперштаб

Из-за огня пострадали два человека, им была оказана медицинская помощь в Новороссийске, госпитализация не потребовалась.

Эвакуированы свыше 500 человек - накануне с турбаз вывозили отдыхающих, сегодня жителей хутора Дюрсо о возможной эвакуации предупреждают автомобили с громкоговорителями.

«Прошедшие сутки выдались неспокойными. Весь вчерашний день и ночь получал сводки о ситуации в урочище Сухая Щель под Новороссийском. Там больше 300 человек боролись и продолжают бороться с ландшафтным пожаром в лесном массиве»

– глава края Вениамин Кондратьев

В борьбе с масштабным возгоранием участвуют пожарные, спасатели, казаки и волонтеры. Огонь тушат с земли и с воздуха, задействованы два вертолета, один самолет.

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