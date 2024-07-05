Жители хутора Дюрсо готовятся к эвакуации

В связи с сильнейшим лесным пожаром жителей хутора Дюрсо предупредили об эвакуации. Уже готовы пункты временного содержания.

Спасатели, работающие на территории юга Кубани, проинформировали жителей хутора Дюрсо о возможной эвакуации из-за приближающейся угрозы лесного пожара. Для этого организовано несколько пунктов временного пребывания.

Также сообщается о том, что уже началась эвакуация отдыхающих, находившихся в туристических базах рядом с Новороссийском.

«Жителей хутора Дюрсо с помощью машин с установленными громкоговорителями предупреждают о возможной эвакуации. Сильный ветер осложняет ситуацию в лесном массиве под Новороссийском. Пламя движется в сторону Дюрсо. Людей просят заранее приготовить вещи на случай эвакуации»

– Оперштаб Краснодарского края

Отметим, что в случае эвакуации нужно, прежде всего, упаковать личные вещи, включая документы, необходимые медикаменты, ценные вещи и средства личной гигиены. Также важно иметь под рукой план эвакуации и контактные данные спасательных служб.

Спасатели рекомендуют держать телефоны заряженными, чтобы быть в курсе последних новостей и инструкций. В случае эвакуации, необходимо сохранять спокойствие, следовать указаниям спасателей.