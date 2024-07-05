Вестник Кавказа

Лесной пожар на Кубани стал крупным

Лесной пожар на Кубани стал крупным
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пожар, вспыхнувший сегодня в лесном массиве под Новороссийском, перешел в разряд крупных – он охватил площадь в 28 га и продолжает разрастаться, усилия пожарных пока неэффективны из-за жары и сильного ветра.

Площадь лесного пожара в районе хутора Дюрсо под Новороссийском увеличилась до 28 гектаров из-за сильного ветра, сообщило в своем Telegram-канале Минприроды Краснодарского края.

"Лесной пожар под Новороссийском перешел в категорию "крупный". Из-за сильного ветра его площадь увеличилась до 28 гектаров. В тушении задействовано 222 человека и 48 единиц техники. Продолжается тушение лесного возгорания в районе н.п. Псебе Джубгского лесничества Новомихайловского участкового лесничества. Зафиксировано возгорание леса в районе н.п. Белозерный Краснодарского лесничества Елизаветинского участкового лесничества"

- Минприроды Кубани

В самом Новороссийске введен режим чрезвычайной ситуации, несмотря на то, что на область возгорания сброшено около 30 т воды, переломить ситуацию пока не удается. Администрацией города подготовлен транспорт для эвакуации еще около 200 отдыхающих.

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