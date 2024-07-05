На Кубани разгорается сильный лесной пожар

Сегодня днем рядом с кубанским курортным поселком Дюрсо под Новороссийском вспыхнул лесной пожар – огонь уже охватил 18 гектаров леса и стремительно распространяется, из района возгорания эвакуировано более 500 человек.

Сегодня на пульт дежурного пожарной охраны Новороссийска поступил звонок о лесном пожаре в районе поселков Дюрсо и Малый Утриш в Сухой Щели – излюбленной зоне отдыха туристов, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Андрей Кравченко.

"Из-за сильного ветра огонь распространился в сторону базы отдыха Фрегат. В настоящее время порядка 500 человек и 30 автомобилей эвакуированы. Угрозы жизни людей нет. Площадь пожара превысила 18 гектар. В тушении задействованы 64 человека и 16 единиц техники. Дополнительно вызван пожарный вертолет из Геленджика и Сочи, пожарные расчеты из Анапы"

- Андрей Кравченко

Огонь проник на территорию базы отдыха "Голубая волна", где сгорели шесть домиков и два легковых автомобиля, пришлось эвакуировать 220 туристов, 40 из которых дети, однако там его потушили. Сейчас пылает лес в Сухой Щели между поселком Малый Утриш и хутором Дюрсо, потушить его силами огнеборцев пока не получается, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко попросил граждан «воздержаться от поездок в направлении Сухой щели, чтобы не затруднять движение техники, задействованной в тушении, добавив: береговые спасатели на лодках готовы оказать необходимую помощь в эвакуации людей по морю.

Сейчас на месте чрезвычайного происшествия работают 160 человек и 40 единиц техники, в том числе два вертолета с навесным оборудованием для пожаротушения, добавили в МЧС региона.