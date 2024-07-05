В Краснодаре потушили завод и тушат мусорный полигон

Днем в Краснодарском крае образовалось открытое горение на одном из заводов. Вскоре после его тушения загорелся мусорный полигон в Копанском хуторе. Сильная жара на российском юге всю субботу порождает пожары.

Масштабные пожары в эту субботу случились не только в Адыгее и на Ставрополье, но и в Краснодаре. Так, в кубанской столице днем загорелся завод в Майском проезде.

На тушение пожара были брошены сразу 90 пожарников на 37 спецмашинах, к борьбе с огнем был привлечен даже особый пожарный поезд. В итоге максимальная площадь возгорания составила всего 0,15 га.

К вечеру огонь удалось не только локализовать, но и успешно ликвидировать, о чем отчитались представители кубанского ГУ МЧС РФ.

Однако почти одновременно загорелся мусорный полигон в Копанском хуторе, площадь возгорания к моменту прибытия пожарных расчетов достигла 0,1 га.

Мусорному полигону уделено значительно меньше внимания, чем заводу в Майском проезде: его тушением занимаются всего 15 человек на пяти машинах. Пока что горение продолжается.