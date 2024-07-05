Под Майкопом возник серьезный пожар

Жара и сильный ветер привели сегодня днем к пожару в майкопском пригороде: по неустановленной причине на Гавердовском хуторе занялась трава, а от нее загорелся жилой дом. Мэр Майкопа призвал майкопчан и гостей города не нарушать противопожарные нормы.

В расположенном близ Майкопа Гавердовском хуторе сегодня загорелся дом, соседние технические строения и прилегающая земля. Пожар распространился на площадь в почти 0,1 га, и был признан серьезным: контроль за его тушением взял на себя майкопский градоначальник Геннадий Митрофанов.

Адыгейские спасатели не уточняют причину возникновения пожара и порядок его распространения: загорелась ли сначала крыша жилого дома, хозяйственные постройки или трава на придомовой территории. Известно лишь, что в результате возгорания никто из людей не пострадал.

В свою очередь, мэр Майкопа объяснил пожар воспламенением травы на фоне тяжелой жары: из-за сильного ветра огонь с земли перекинулся на стоящие рядом здания. В связи с инцидентом он обратился к гостям и жителям Майкопа с просьбой не нарушать противопожарные нормы, тем более при такой погоде.

"В районе хутора Гавердовского экстренные службы ликвидируют возгорание сухой растительности. На данным момент известно о нескольких очагах возгорания. Пламя распространилось на домохозяйства, расположенные в СНТ Приречный"

– Геннадий Митрофанов

Всего на данный момент пожар тушат 19 пожарников на шести машинах.