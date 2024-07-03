Глафировская коса горела на Кубани

Пожар разгорелся на Глафировской косе в Краснодарском крае. В настоящее время пожар потушен.

В селе Глафировка, расположенном в Щербиновском районе Краснодарского края, произошло масштабное возгорание на Глафировской косе.

«Прибывшие подразделения МЧС России установили, что произошло возгорание мусора на общей площади 150 кв. метров. В 12:29 локализация пожара на площади 150 кв. метров»

– пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Основные причины пожара на Глафировской косе могут быть связаны с климатическими условиями, чрезвычайно высокой температурой и сильным ветром. Нередко такие пожары возникают из-за неосторожного обращения с огнем, поджогов или несоблюдения правил пожарной безопасности.

Для тушения возгорания на Глафировской косе привлекались дополнительные силы и средства.