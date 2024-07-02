Пожар площадью 5 тыс квадратных метров потушили на Ставрополье

В результате крупного пожара в селе на Ставрополье не пострадал ни один гражданин. Площадь возгорания достигала 5 тыс кв метров.

В Ставропольском крае ликвидировали пожар, охвативший 5 тыс кв метров. Об этом рассказали в региональном управлении МЧС.

Возгорание случилось в Минераловодском округе.

"Сегодня в 12:11 мск в дежурную смену поступило сообщение от неравнодушных очевидцев о пожаре в селе Левокумка вблизи СНТ "Глобус". По приезде на место установлено, что происходит горение сухой растительности"

– пресс-служба управления

Из-за сильного ветра огонь мог перекинуться на дачи, однако сейчас такой угрозы нет. В тушении участвовали почти 30 человек и 6 единиц техники.

Пожарные оперативно справились с открытым горением на все площади возгорания.

Огонь повредил 5 хозпостроек, одна из которых полностью сгорела. Среди населения пострадавших нет.