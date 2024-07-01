Ставрополью пообещали +40

Жара до +40 градусов и ливни с грозами прогнозируют синоптики на Ставрополье. В условиях повышенной температуры и возможных осадков необходимо соблюдать предостережения и рекомендации по сохранению здоровья и безопасности.

Согласно прогнозам синоптиков, жители Ставропольского края готовятся к настоящему погодному испытанию: термометры поднимутся до отметки +40 градусов. Синоптики также предупреждают о возможных ливнях с грозами. Подобные изменения в погоде могут повлиять на общее самочувствие людей, состояние дорожного покрытия и привести к временным нарушениям в работе городской инфраструктуры.

«В понедельник, 8 июля, температура воздуха в крае составит +34...+40 градусов. В некоторых местах региона синоптики прогнозируют кратковременный дождь и ливни в сочетании с грозой. Во вторник, 9 июля, на Ставрополье сохранится сильная жара +34...+40 градусов»

– Гидрометцентр Ставропольский край

В условиях повышенной температуры и возможных осадков необходимо соблюдать предостережения и рекомендации по сохранению здоровья: избегайте нахождения на открытом воздухе и пейте больше воды.